Zaniolo ringrazia Italiano: "Mi ha rivolto parole stupende, non erano per niente scontate"

Dopo il ko per 1-0 contro il Bologna, l'Udinese si lecca le ferite e ripensa al calcio di rigore che ha deciso la partita. Come suo solito fare, Nicolò Zaniolo, ha commentato la prova dei friulani con un post su Instagram dopo la gara, incoraggiando l'ambiente e la squadra: "È stata una battaglia oggi (ieri, ndr)! Ci abbiamo provato fino alla fine con tutte le forze che avevamo ma non è bastato. Sono orgoglioso di tutti noi!".

Il classe '99 ha dimostrato ancora una volta un atteggiamento da leader, che magari in passato non sempre era riuscito ad avere, riservando un pensiero anche al tecnico del Bologna, che lo ha elogiato pubblicamente in conferenza stampa: "Ci tenevo pure a ringraziare pubblicamente mister Italiano per le stupende parole che mi ha rivolto, non era per niente scontato! Forza Udinese ❤️".