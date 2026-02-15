Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Zaragoza scelto dal 1': "Gara dura, cercheremo la vittoria"

Oggi alle 19:52Serie A
Giuseppe Lenoci

Ecco le dichiarazioni di Bryan Zaragoza prima della sfida tra Napoli e Roma ai microfoni di DAZN: "Mi aspetto sicuramente una gara molto dura, proveremo a vincerla, contro una squadra forte come il Napoli. Questa è stata una settimana molto interessante perché ho appreso tanto e sono stato davvero incluso nel gruppo".

Il Napoli per dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Como e l'eliminazione dalla Coppa Italia. E per ottenere dopo tanto tempo la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Fiorentina e Genoa. La Roma per dar seguito al successo contro il Cagliari e staccare la Juventus, sconfitta ieri dall'Inter, al quarto posto in classifica. Al Maradona va in scena il derby del sole. Fischio d'inizio alle 20.45.

Ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
