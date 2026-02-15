Roma, Zaragoza scelto dal 1': "Gara dura, cercheremo la vittoria"

Ecco le dichiarazioni di Bryan Zaragoza prima della sfida tra Napoli e Roma ai microfoni di DAZN: "Mi aspetto sicuramente una gara molto dura, proveremo a vincerla, contro una squadra forte come il Napoli. Questa è stata una settimana molto interessante perché ho appreso tanto e sono stato davvero incluso nel gruppo".

Il Napoli per dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Como e l'eliminazione dalla Coppa Italia. E per ottenere dopo tanto tempo la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Fiorentina e Genoa. La Roma per dar seguito al successo contro il Cagliari e staccare la Juventus, sconfitta ieri dall'Inter, al quarto posto in classifica. Al Maradona va in scena il derby del sole. Fischio d'inizio alle 20.45.

Ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen