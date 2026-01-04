"Fischi alla Juve al 45': ma perché?": i dubbi di Zazzaroni sul disappunto dello Stadium

"I fischi dell'intervallo li abbiamo sentiti. Fischi? Ma perché? E contro chi?": così il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, fra le colonne del quotidiano in edicola oggi si interroga in merito al disappunto dei tifosi della Juventus nella sfida pareggiata ieri dai bianconeri contro il Lecce allo Stadium di Torino.

"Contro il destino almeno apparentemente cinico e baro, ho voluto immaginare", scrive. "Niente affatto, contro una squadra che aveva dominato l'avversario in lungo ed in largo sbagliando l'impossibile", aggiunge. Poi si legge: "Contro una Juve che se avesse chiuso la prima parte tre o quattro a uno non avrebbe rubato nulla. Ma che all'uno del Lecce non aveva opposto gol dei suoi".

Ancora sui fischi: "Libero fischio in libero Stadium? Bah. La disapprovazione, semmai, avrebbe potuto interessare al massimo Cambiaso per quel passaggio in orizzontale che aveva innescato Banda, niente di più. Cinque minuti della ripresa e gli applausi hanno sostituito i fischi, e la superiorità, netta, della Juve è stata - solo parzialmente - premiata". Gli stessi fischi si sono poi sentiti nuovamente dopo il fischio finale da parte dell'arbitro Collu, che ha sancito un'altra frenata inaspettata da parte di Yildiz e compagni contro il Lecce in Serie A.