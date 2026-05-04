Zazzaroni: "Inter più forte in dubbio. Il Napoli avrebbe potuto creare disturbo, ma Conte..."

All'indomani della conquista del ventunesimo scudetto dell'Inter, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta così il successo sul quotidiano: "Lo scudetto, questo scudetto, l’ha vinto con merito, l’Inter. È stata più forte degli altri in tutto: dietro, in mezzo, in particolare davanti. Un solo avversario avrebbe potuto crearle qualche disturbo, il Napoli di Conte, ma per mesi ha giocato in sottrazione: infortuni troppi e lunghi, polemiche e i soliti, pallosi dubbi sulla capacità di Antonio di gestire il doppio impegno".

E ancora: "Lo scudetto è tanto di Chivu, scelto dall’Inter dopo il disastro di Monaco e tra mille perplessità. Cristian ha confermato di saperci fare: ha assorbito le tensioni del gruppo trasformandole in un dettato positivo e ottimistico. Ha inoltre aggiunto linee nuove a un tessuto solido".

In conclusione, Zazzaroni parla anche dell'inchiesta arbitri: "Scrivo mentre un pm prova a chiudere un’inchiesta portata avanti in modo discutibile, alla quale tuttavia attribuisco un grosso merito: ha infatti evidenziato una volta per tutte i mali del sistema arbitrale, una combinazione di ambizioni frustrate, gelosie, vergogne, pretese economiche, invidie, denunce, vigliaccate. Un’inchiesta che non mette in discussione la legittimità del successo interista, ma che ha minato pesantemente la credibilità di un settore necessario all’intero movimento, demolendo peraltro una sola figura professionale, il bersaglio più facile, il designatore Rocchi. Presto sorprese".