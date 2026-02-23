Ancora polemiche arbitrali in Serie A. Zazzaroni: "Mi arrendo per manifesta inferiorità"

A una settimana dall'episodio tra Kalulu e Bastoni, la classe arbitrale italiana è finita nuovamente nel mirino. Questa volta il fulcro della critica si è spostato di pochi chilometri, da Milano a Bergamo, dove durante il secondo tempo della sfida tra Atalanta e Napoli è stato annullato un gol a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien che sarebbe potuto valere lo 0-2 dei partenopei, poi rimontati da Palladino e i suoi che si sono imposti per 2-1. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il dirigente azzurro Manna, il quale ha parlato di decisione vergognosa al termine del match.

Per commentare l'episodio, in un editoriale pubblicato in prima pagina dal Corriere dello Sport, è intervenuto il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni. Questo la sua dura analisi: "Non c'è salvezza, sventoliamo i fazzoletti bianchi e non fateci più del male. In pochi giorni sono passato dalla 'resistenza' per un arbitraggio più credibile alla resa per manifesta inferiorità".

E ancora: "Il problema è serio e si sarebbe dovuto affrontare prima: cosa succederà da qui a maggio? Il vertice arbitrale è stato azzerato, il designatore Rocchi, da agosto senza protezioni, è costretto a giustificare errori e omissioni e il calcio è insostenibile. La gente ne ha le palle piene".