Como, tutti con Addai. Maglia celebrativa dopo il grave infortunio: "Forza Jay"
Tutti uniti per Jayden Addai. È questo il messaggio di tutti i calciatori del Como, trasmesso a ridosso del calcio d'inizio del match contro il Lecce, valido la 27ma giornata di Serie A.
L'iniziativa è arrivata appunto dai giocatori di Cesc Fabregas, che nel corso del riscaldamento pre-partita sul campo del Sinigaglia hanno sfoggiato una maglia bianco e blu (come i colori sociali del club) con la scritta "Forza Jay".
L'esterno d'attacco olandese infatti ha riportato un grave infortunio: una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra che gli impedirà di terminare la stagione e di farlo tornare solo a a ridosso o prossimo campionato inoltrato 2026/27.
