Ziolkowski e il duello con Scamacca: "Avversario difficile, ma non penso solo a lui"
Il difensore della Roma Jan Ziolkowski ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo dell'Atalanta valevole per la 18^ giornata di Serie A.
Terza partita di fila: come ti senti?
"Voglio giocare il più possibile e questo sta accadendo".
Cosa pensi di Scamacca?
"Avversario difficile: io però non mi focalizzo solo su un avversario ma su tutto il reparto".
Che pensi dell'Atalanta?
"Avversario solido e che gioca in Champions League, ma vogliamo vincere"
