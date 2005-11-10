Frosinone, Monterisi e la battaglia con Mendy: "Bravo ragazzo, in questi duelli mi diverto"

Il difensore del Frosinone Ilario Monterisi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida contro il Cagliari valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Non avete fatto il col con cui potevate rimontare?

"Rimpianti di non aver fatto gol, ma abbiamo poco da recriminare. Sconfitta che fa male, ma per me è uno step ulteriore di crescita. Nella pausa miglioreremo, la prossima volta affronteremo in modo diverso e ci farà bene. Dobbiamo essere sempre fiduciosi e positivi che la vittoria può arrivare anche se gli altri di difendono in 11 dentro l'area di rigore".

Non dovete pensarci troppo a questa sconfitta?

"Anche quando si vince resettiamo e pensiamo alla partita dopo. Grande atteggiamento: è la cosa più importante, quello non deve mancare mai. Oggi rosico, ma non sono preoccupato".

La battaglia con Mendy?

"Bravo ragazzo, bel giocatore e mi son divertito: ci siamo scambiati la maglia. Per me avrà un grande futuro, io mi diverto in questi duelli. Peccato, è mancato il risultato e per il resto c'è poco da recriminare".