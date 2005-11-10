Monza, Varela: "Idolo Benzema. Voci per gennaio? Posso controllare solo il mio lavoro"

Gustavo Varela sta stupendo tutti col suo avvio di campionato. L'attaccante del Monza è in vetta alla classifica marcatori con 9 gol segnati nelle prime 10 giornate. Il portoghese ha parlato a SportMediaset: "Il primo gol che ho segnato all'Inter è quello più importante, per il significato e per il fatto che è arrivato in uno stadio storico. Onestamente non pensavo di poter segnare, ho solo cercato di fare il mio miglior calcio. Poi quando è arrivato il gol è stato incredibile. Anche quando ho rivisto i replay, è stato bellissimo".

La convocazione col Portogallo proprio nel momento in cui c'è stato l'addio di CR7?

"Sono emozioni grandissime, nella mia testa c'è solo questo, il fatto che sarà un grandissimo momento per me. Spero di poter rappresentare al meglio il mio paese. Quando guardi il Portogallo pensi a Cristiano Ronaldo e vuoi giocare come Ronaldo, questo è ciò che vogliamo tutti".

I suoi idoli?

"Se mi guardo indietro dico Benzema, un attaccante completo. Nel presente mi piace guardare al campionato dove gioco, qua c'è Pio Esposito e anche lui è veramente completo. Poi c'è Thuram, Gonçalo Ramos è molto bravo".

Le voci per il mercato di gennaio?

"L'unica cosa che posso controllare è che ho un contratto col Monza e devo solo continuare a lavorare. Anche perché se non continuassi a lavorare non sarei neanche qua per questa intervista…".