Union Brescia, passi avanti per Corini: si lavora per limare i dettagli

Tommaso Maschio
Oggi alle 14:12Serie C
Come era nell'aria già da ieri l'Union Brescia procede spedito per riportare Eugenio Corini sulla panchina della formazione lombarda dopo le esperienze dal settembre 2018 al febbraio 2020, dal marzo al giugno del 2022 e una promozione in Serie A conquistata. Il tecnico nativo proprio della provincia bresciana ha infatti superato la concorrenza degli altri profili sondati nelle scorse ore - William Viali (che resta il Piano B), Luca D’Angelo e Fabio Caserta - e già nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato dal club.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW cresce infatti la fiducia per una fumata bianca con le parti che sono a un passo dall'accordo e solo gli ultimi dettagli da limare per trovare la quadra complessiva.

Corini, e il suo staff, dovrebbe firmare un accordo di due anni e mezzo con l'Union Brescia che dunque ripartirà con un nuovo progetto a lungo termine con un tecnico che conosce bene la piazza.

