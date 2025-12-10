TMW Genoa, il presidente Sucu: "De Rossi ha tutta la nostra fiducia". E parla del mercato di gennaio

"Daniele De Rossi ha tutta la nostra fiducia". Parla così Dan Sucu, presidente del Genoa, a margine dell'inaugurazione del nuovo store in piazza Banchi, nel centro storico di Genova. La squadra è reduce dal successo in campionato contro l'Udinese, che ha migliorato la classifica del Grifone, adesso a 14 punti. "L'augurio - ha continuato Sucu ai microfoni dei media presenti - è che possa aiutarci ad ottenere i quaranta punti più presto possibile. Un regalo nel prossimo mercato? Sicuramente sì. Abbiamo molte cose da fare meglio rispetto a quanto abbiamo fatto".

Le altre parole a margine: "Il Genoa è un club magico. Non è solo un club di calcio: é una magia. E' la gioia dei tifosi che vogliono vedere la squadra vincere ma anche la 'tristezza' quando le cose non vanno come sperano. Abbiamo tutti l'ambizione di fare cose speciali - ha proseguito il numero uno rossoblù che un anno fa ha ricapitalizzato le casse societarie rilevando il pacchetto di maggioranza -. Nell'Europa dell'est noi parliamo di cosa facciamo domani, oppure dopodomani, abbiamo sempre negli ultimi 20 anni di guardare avanti con ottimismo. Io spero che questo sia una delle cose in cui posso aiutare. Vedo che in Italia ci sono tante persone che parlano di cosa si faceva in passato e meno di cosa si fa da oggi. Sicuramente l'Italia ha un passato straordinario ma anche un futuro".