Genoa, Ehizibue: "Si sta creando un bel legame nella squadra. Felice del gol"

23.25 - Il difensore del Genoa Kingsley Ehizibue interverrà fra pochi istanti in conferenza stampa per analizzare la sfida contro la Juventus appena conclusa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.46 - Inizia la conferenza stampa di Kingsley Ehizibue.

Partiamo dal tuo gol sotto la Nord.

"Sono molto felice per il mio primo gol al Genoa. Ma penso che abbiamo fatto una bella partita oggi".

Quanto è importante questa vittoria e quanto l'avete preparata questa dinamica del gol?

"Penso che abbiamo fatto un grande lavoro in allenamento. Si sta creando una buona connessione fra di noi e abbiamo reso fin da subito difficile il lavoro alla Juventus".

Prima del gol hai chiesto tre volte il pallone. Non è solo difendersi e fare gol. Avete messo in crisi la Juventus sulle corsie.

"Alla quarta volta ho ricevuto il pallone. Dobbiamo attaccare insieme e difendere insieme. Ci siamo allenati su quello e quando il pallone era dall'altra fascia dobbiamo correre per andare a chiudere sul secondo palo".

Come è cambiato tutto in poche settimane?

"Se rimaniamo uniti come squadra si possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Ho trovato una grande squadra con un grande allenatore e questi risultati dello stare insieme e della forza del gruppo. Nelle prime partite abbiamo raccolto meno di quanto seminato e ora stiamo raccogliendo".

Definitivamente perdonato dal tuo mancato arrivo al Genoa di qualche anno fa?

"Quando sono arrivato ho detto che avrei dato il 100%. Non ho mai guardato indietro, sono molto felice di essere qui e darò sempre tutto per la squadra. Poi se posso anche segnare meglio".

Una dedica del gol?

"Non sono solito fare dediche però una dedica va a Dio perché io sono qua e la cosa più importante è essere qua per dimostrare. Sono grato di cosa mi sta capitando da calciatore".

23.54 - Termina la conferenza stampa di Kingsley Ehizibue.