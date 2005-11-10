Ascoli, Tomei: "Ad Arezzo testa giusta, sennò si fanno figuracce. Venuti? Sta bene, ci aiuterà"

Francesco Tomei, allenatore dell'Ascoli, è intervenuto in conferenza stampa nel giorno di vigilia della sfida a domicilio contro l'Arezzo: "Stanno tutti bene i ragazzi, c’è stato un po’ di lavoro ridotto dopo il match con la Sampdoria. Ad Arezzo sarà l’ennesima partita dura e difficile, bisognerà andare con la testa giusta altrimenti si rischiano figuracce. Serviranno umiltà e massimo rispetto dell’avversario, a prescindere dalle loro difficoltà. Loro possono metterci in difficoltà in qualsiasi momento. È la terza partita in pochi giorni e quindi vanno fatte le giuste valutazioni. Ho visto comunque il giusto atteggiamento nei calciatori nei corso di questi giorni di lavoro. Il calcio va veloce e non dobbiamo pensare a ciò che è successa l’anno scorso, questo è tutto un altro campionato".

Su Bucchi: "Lo conosco e l’ho anche allenato, ho grande rispetto per il suo lavoro. Saprà lui ciò che deve fare domani, io mi concentro su ciò che deve fare la nostra squadra. A me interessa la crescita dei ragazzi, se uno fa tanto in settimana poi in partita tutto viene di conseguenza. Non bisogna accontentarsi mai. Dubbi di formazione? Ci sono sempre, soprattutto con tante partite ravvicinate. Sono contento comunque di avere disponibilità di scelta".

Su Venuti: "Sta bene e ha recuperato dopo un’ottima prova con la Sampdoria, abbiamo guadagnato un altro calciatore che ci farà una grande mano. Merito dei preparatori atletici? Conosco la loro qualità e li ringrazio. Sono competenti e hanno creato una bellissima alchimia. Il calcio vive di fisicità e velocità, bisogna avere una grande parte aerobica e spirito di sacrificio".