Ascoli, Tomei: "La B è una trappola continua, col SudTirol serve subito il mood giusto"

La lunga sosta è ormai terminata, e la Serie B è pronta a tornare in campo, con l'Ascoli che sabato affronterà il SudTirol al 'Druso' di Bolzano, in occasione della 6ª giornata del campionato di Serie B.

A parlare all'antivigilia del match, tra i marchigiani, è stato il tecnico Francesco Tomei, che ha fatto il punto anche sulla sosta: "Sono state tre settimane intense, positive, abbiamo approfittato della sosta per portare tutti allo stesso livello, soprattutto chi è arrivato dopo, abbiamo svolto un buon lavoro - si legge sui canali ufficiali del club -. De Pieri e Perciun sono tornati dalle Nazionali, sono giovani e reggono bene le trasferte, mentre le tre settimane di lavoro hanno fatto benissimo a Venuti, è stato quello che ne ha beneficiato più di tutti: sta raggiungendo una buona forma e il livello degli altri. Oliveri sta migliorando tantissimo, ha raggiunto la condizione fisica giusta, è veloce, ha recupero, doveva solo mettere a posto la condizione, ha lavorato bene, anche a lui sono servite queste tre settimane, è pronto come gli altri. Abbiamo disputato un allenamento congiunto col Bologna e ho avuto la possibilità di vedere a che punto erano i giocatori, non solo da un punto di vista tecnico tattico, ma anche sotto l’aspetto fisico".

Questo non significa comunque che sia già scelta la formazione titolare: "Sabato mattina avrò le idee abbastanza chiare, ma i dubbi ci sono sempre e sono contento perché vuol dire che i ragazzi mi mettono in difficoltà: ciò significa che hanno raggiunto competitività fra loro, e questo alza i ritmi e il livello degli allenamenti. Con cinque cambi in un attimo sei chiamato in causa e devi essere pronto”.

Andando invece all'avversario: "Il Sudtirol quest’anno ha cambiato modo di stare in campo, è arrivato un allenatore che conosco, molto bravo, so come lavora, sarà una partita in cui serviranno massima attenzione e umiltà perché avremo di fronte una squadra molto forte, propositiva, che cerca di far male e che ha entusiasmo. Il gruppo biancorosso ha dei valori sia come collettivo che come individualità, ha giocatori importanti, che possono metterti in difficoltà. Dobbiamo subito rimetterci nel mood campionato perché sarà una partita veramente dura, i dettagli faranno la differenza. Servirà essere dentro la gara e dovremo fare attenzione quando l’avversario ha il possesso palla, stesso discorso vale per le transizioni perché il Südtirol ha giocatori di gamba. Entrambe le squadre cercheranno di fare il massimo per portare a casa il massimo”.

E in chiusura un riferimento al campionato cadetto: "Il campionato di B è una trappola continua, è lungo, equilibrato e la classifica è molto corta, in un attimo puoi essere lassù o laggiù, bisogna concentrarsi su una partita alla volta, dando il massimo. L’errore più grande è sentirsi bravi”.