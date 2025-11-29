Avellino, al Druso passa il riscatto: Biancolino si gioca una fetta di futuro col Sudtirol

Momento delicatissimo in casa Avellino. Come riportato da Tuttoavellino.it, la trasferta di Bolzano rappresenta un crocevia fondamentale non solo per il campionato dei lupi, ma anche per il futuro di Raffaele Biancolino. Le due pesanti sconfitte consecutive per 3-0 e le recenti esclusioni dei tre elementi ormai fuori rosa hanno creato un clima teso, che il tecnico ha scelto di affrontare assumendosi in pieno le proprie responsabilità.

Biancolino è andato avanti a testa bassa, lavorando sul campo e cercando di restituire compattezza a un gruppo che ha urgente bisogno di reagire. In questo senso il confronto con i tifosi di mercoledì potrebbe rivelarsi un punto di svolta: un faccia a faccia acceso ma costruttivo, utile a cementare l’ambiente e a trasmettere una scossa emotiva alla squadra.

Contro il Sudtirol, al “Druso”, ci si aspetta una risposta forte, fatta di orgoglio e identità. Una prestazione convincente potrebbe rilanciare l’Avellino e ridare fiducia a un progetto che rischia di complicarsi, mentre un altro passo falso aggraverebbe ulteriormente la posizione del tecnico. Tutto passa da Bolzano: è il momento della verità.