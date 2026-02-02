TMW Avellino, si lavora per Pandolfi del Catanzaro: operazione in prestito con obbligo

Arrivato a Catanzaro lo scorso agosto in prestito con obbligo condizionato dal Cittadella, Luca Pandolfi, attaccante classe 1998 nella prima parte di stagione non è riuscito a performare, secondo le attese, nel club calabrese.

Per questo motivo in queste ore potrebbe avvenire un cambio di maglia.

Secondo quanto raccolto da TutoMercatoWeb.com sul giocatore si è fatto avanti l'Avellino che starebbe lavorando ad un'operazione con la medesima formula (prestito con obbligo in caso di salvezza) di quella che ha portato il giocatore napoletano alla corte di Alberto Aquilani alcuni mesi fa.