Avellino, report medico: infortuni per Milani e Russo. Entrambi costretti allo stop
L’U.S. Avellino comunica che tra ieri ed oggi i calciatori Alessandro Milani e Raffaele Russo hanno praticato esami strumentali per approfondire gli acciacchi rimediati in occasione della gara Avellino – Empoli di sabato 22 novembre.
Per Alessandro Milani è stata riscontrata una lesione distrattiva al flessore destro;
Per Raffaele Russo, invece, è stato evidenziato un trauma contusivo all’ala iliaca di destra con un forte ematoma.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
Mantova-Spezia 4-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Monza-Cesena 1-0
37' Obiang
Sampdoria-Juve Stabia 1-0
58' [rig.] Coda
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17*
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13*
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
*una partita in meno
