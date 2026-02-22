Avellino, primo mattoncino sulla salvezza: l’era Ballardini parte con un pareggio, 1-1 a Reggio Emilia

È iniziata al Mapei Stadium – Città del Tricolore la nuova avventura dell’Avellino targata Davide Ballardini. Dopo l’esonero di Raffaele Biancolino, arrivato in seguito al ko interno contro il Pescara e alla terza sconfitta consecutiva, i biancoverdi ripartono da un punto: 1-1 sul campo della Reggiana nella 26ª giornata di Serie B.

La gara si era messa subito in salita per gli irpini, con il vantaggio emiliano firmato da Portanova in avvio. La reazione, però, è arrivata nel primo tempo: al 29’ Enrici ha trovato il gol del pareggio, ristabilendo l’equilibrio in uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza.

Ballardini, che ha trovato un’infermeria quasi svuotata (fuori Izzo, Favilli e Marson, oltre a D’Andrea per scelta tecnica), porta così a casa il primo punto della sua gestione. Un risultato che non cambia in modo sostanziale la classifica, ma interrompe la striscia negativa e rappresenta un piccolo segnale di ripartenza.

La strada resta in salita, ma l’Avellino ha rimesso in moto il motore. Ora serviranno continuità e carattere per allontanarsi dalla zona rossa. Al momento l’Avellino è a 29 punti, 26 in più della Reggiana e rispetto alla zona playout, gli stessi della Sampdoria con cui verosimilmente dovrà lottare fino alla fine. Una lotta ancora apertissima, dunque, ma a cui gli irpini vogliono prendere parte.