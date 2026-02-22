Reggiana-Avellino 1-1, le pagelle: un pari che non accontenta nessuno
Risultato finale: Reggiana-Avellino 1-1
REGGIANA
Micai 5.5 - Non è mai stato molto impegnato però ha subito il goal
Papetti 6 - Partita sufficiente per lui
Rozzio 6 - Il capitano reggiano ha saputo mantenere ben organizzata la linea difensiva
Bonetti 6 - Partita sufficiente per il difensore che non ha mai creato pericoli difensivi
Rover 6.5 - Buonissimo primo tempo per lui con a referto un assist e delle buone occasioni create, nel secondo tempo un po’ più assente. Dal 78’ Ributti - s.v.
Reinhart 6 - Si è fatto notare a centrocampo lottando sui palloni
Charlys 5.5 - Poco partecipe ed ha subito l’ammonizione rischiandone anche una seconda. Dal 62’ Belardinelli 6 - Il giocatore si è mostrato presente ed attivo in mezzo al campo
Portanova 6.5 - Autore del goal della Reggiana, durante la partita si è mostrato propositivo e aggressivo sui palloni, pecca però l’ammonizione subita. Dal 78’ Mendicino - s.v.
Bozzolan 6 - Buona partita per lui che si è mostrato pericoloso sulla fascia sinistra. Dal 46’ Trippardelli 6 - Sufficienza raggiunta per l’impegno
Girma 6.5 - E’ stato il giocatore forse più intraprendente della squadra, lottando sui palloni ed arrivando anche più volte alla conclusione
Novakovich 6 - Sufficienza raggiunta per la sua disponibilità al gioco della squadra, peccano però le pochissime azioni da goal non create
Lorenzo Rubinacci 6 - Terzo risultato utile consecutivo per l’allenatore arrivato da poco tra le file reggiane, pareggio che non aiuta la sorte granata ma che però permette di rimanere aggrappati alle posizioni di salvezza
AVELLINO
Daffara 5.5 - Insufficienza dovuta anche per lui dal goal subito, non è mai stato impegnato più di tanto
Enrici 7 - Miglior giocatore della partita, si è inventato un gran goal per il pareggio ed ha difeso bene dal suo lato
Simic 5.5 - Molto falloso e sgraziato palla al piede
Reale 6 - Sufficienza raggiunta per lui, sempre stato ordinato in difesa. Dal 85’ Cancelotti - s.v.
Missori 6 - Buona partita per lui che è stato sempre presente all’interno del gioco
Palumbo 6 - Per lui è stata una partita sufficiente, ha lottato in mezzo al campo ed è stato propositivo in fase offensiva. Dal 82’ Besaggio - s.v.
Palmiero 6.5 - E’ stato il centrocampista irpino che ha creato più occasioni ed è stato sempre al centro del gioco
Sounas 5.5 - Ammonizione per il greco e pochissima presenza all’interno del gioco
Sala 6 -E’ stato spesso presente nelle azioni offensive dell’Avellino ma tanti errori tecnici. Dal 82’ Milani - s.v.
Biasci 5.5 - Partita sottotono per lui, con pochissime occasioni create. Dal 68’ Patierno 5.5 - Come Biasci ha creato poco niente lì davanti
Sgarbi 5.5 - Insieme al suo compagno d’attacco non sono mai stati pericolosi. Dal 46’ Tutino 6 - Rispetto al proprio cambio si è mostrato più attivo nelle azioni offensive
Davide Ballardini 6 - Esordio con un pareggio per lui, sicuramente avrà il tempo per lavorare sulla squadra