La 12ª giornata di Serie B ridisegna gli equilibri nelle zone alte della classifica, ma non cambia la capolista. Il Palermo cade 3-1 sul campo del Catanzaro: dopo il botta e risposta tra Giovane e Vavassori, Pecorino e Mosti firmano il successo dei calabresi. I rosanero restano comunque primi a quota 27, con un solo punto di vantaggio sul Modena, che supera 2-0 la Juve Stabia grazie alle reti di Ambrosino e Bozhanaj.

Al terzo posto c'è l'Ascoli, fermato sul 2-2 dal Vicenza dopo essere stato sotto nel punteggio. Colpo esterno del Cesena, che passa 2-0 a Verona, mentre il Pisa conquista il derby toscano battendo l'Empoli per 1-0 con Pittarello a segno dopo appena due minuti. Spettacolo ad Avellino, dove i padroni di casa travolgono 4-1 il Mantova dopo essere andati inizialmente in svantaggio: protagonista Cheddira con una doppietta. Successi anche per Carrarese, Sudtirol e Sampdoria, che supera 3-1 il Benevento. Pareggio, infine, tra Arezzo e Padova.

Questa la Top11 della 9ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-3):

Gagno (Vicenza) 7.5 - Autentico protagonista della serata, tiene a galla i suoi con una serie di interventi decisivi su Silipo, Brunori e D'Uffizi, coronati dal miracolo su Damiani al novantacinquesimo.

Dorval (Catanzaro) 7.5 - Padrone assoluto della fascia sinistra, confeziona l’assist perfetto per il vantaggio di Giovane e avvia con una sponda aerea l’azione del 2-1.

Mbabu (Sampdoria) 7.0 - Ripaga in pieno la fiducia di D’Angelo sfornando una prestazione di spessore. Due assist deliziosi e tante sovrapposizioni con i tempi giusti mandano in tilt la retroguardia del Benevento. Nella ripresa regge l’urto degli attaccanti ospiti e recupera una marea di palloni.

Imperiale (Catanzaro) 6.5 - Baluardo difensivo impeccabile sulle palle alte, respinge con tempismo perfetto i continui traversoni provenienti dalla corsia mancina del Palermo.

Frabotta (Cesena) 6.5 - Mette a segno un bell’assist per Francesconi che insacca, ma la sua partita non finisce qui. Corsa, dribbling e cross, fa tutto e lo fa benissimo.

Rubino (Carrarese) 7.5 - Segna e fornisce anche assist. Un vero incubo per la difesa dell’Entella.

Brugman (Modena) 7.0 - L’unica pecca sulla sua prestazione il cartellino giallo in pieno recupero. Per il resto dirige le operazioni in mezzo al campo dando ritmi e tempi delle giocate, non sbaglia quasi mai un appoggio.

Giovane (Catanzaro) 7.5 - Ex dal dente avvelenato, sblocca la contesa con un inserimento letale e propizia il raddoppio costringendo Perin al miracolo da due passi.

Cheddira (Avellino) 7.5 - Si fa ‘fregare’ da Castellini, dando il via al gol del Mantova, ma poi è decisamente l’uomo della partita. Quando gioca così, di fatto, in Serie B fa la differenza.

Ambrosino (Modena) 7.5 - La punizione con cui sblocca il risultato merita il classico prezzo del biglietto. Una ciliegina sulla torta in una prestazione straordinaria, cuce gioco tra centrocampo e attacco facendo vedere le “streghe” a Douglas e Ricciardi.

Pittarello (Pisa) 7.0 - Nemmeno il tempo di riprendere il ritmo dalla sosta che fa subito quello che gli riesce meglio: gol. Duetta con Moreo, ma non chiude i conti in anticipo.