L’amarezza per il piccolo problema fisico che gli ha fatto saltare la prima convocazione con l’Azerbaigian è ormai alle spalle per Lorenzo Mezzotero che ha vissuto una settimana davvero speciale a Genova: prima il prolungamento del contratto con la Sampdoria, di cui è ormai una pedina fondamentale, fino al 2030 poi il gol sotto la Gradinata Sud nella vittoria contro il Benevento, il secondo in cinque presenze di cui solo le ultime tre da titolare.

La felicità di Mezzotero

Il classe 2008 non nasconde nel post gara la propria felicità: “Segnare in Serie B è un’emozione indescrivibile, farlo sotto la Gradinata Sud, con questi tifosi, è ancora più bello. Sono contento perché l’ho desiderato dopo la rete segnata sotto la Nord. Volevo farlo anche sotto la Sud e ci sono riuscito. Sono veramente orgoglioso e contento. - ha spiegato Mezzotero come riporta Sampdorianews.net - Bisogna continuare su questa strada, stiamo vincendo, stiamo facendo bene e ci stiamo allenando bene. Questo fa parte del percorso, dobbiamo continuare a vincere e a fare sognare i nostri tifosi".

L’elogio a Insigne

L’attaccante poi si sofferma sul più esperto compagno di squadra Lorenzo Insigne elogiandone le qualità anche in occasione dell’assist: “Non è un giocatore che devo descrivere io, si descrive da solo. È veramente fortissimo. Il gol? Lui ha messo una gran palla e io ho attaccato la porta con le mie qualità, e poi sono stato bravo a fare gol. Nasce da tante ore di allenamento, ma io sono un giocatore che conta molto anche sull’istinto, ho attaccato la porta con la stessa fame di sempre e sono stato bravo a posizionarmi e segnare”.