Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: Caso primo nonostante sia koFocus TMW
Luca Bargellini
La 12ª giornata di Serie B ridisegna gli equilibri nelle zone alte della classifica, ma non cambia la capolista. Il Palermo cade 3-1 sul campo del Catanzaro: dopo il botta e risposta tra Giovane e Vavassori, Pecorino e Mosti firmano il successo dei calabresi. I rosanero restano comunque primi a quota 27, con un solo punto di vantaggio sul Modena, che supera 2-0 la Juve Stabia grazie alle reti di Ambrosino e Bozhanaj.
Al terzo posto c'è l'Ascoli, fermato sul 2-2 dal Vicenza dopo essere stato sotto nel punteggio. Colpo esterno del Cesena, che passa 2-0 a Verona, mentre il Pisa conquista il derby toscano battendo l'Empoli per 1-0 con Pittarello a segno dopo appena due minuti. Spettacolo ad Avellino, dove i padroni di casa travolgono 4-1 il Mantova dopo essere andati inizialmente in svantaggio: protagonista Cheddira con una doppietta. Successi anche per Carrarese, Sudtirol e Sampdoria, che supera 3-1 il Benevento. Pareggio, infine, tra Arezzo e Padova.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la dodicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Centrocampisti
1. Caso (Modena) 6.81 (8)
2. Tramoni (Pisa) 6.61 (9)
3. Maistro (Juve Stabia) 6.50 (8)
4. Rouhi (Carrarese) 6.33 (12)
5. Saporiti (Empoli) 6.33 (12)