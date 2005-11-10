Kenneth Taylor è l'intuizione di mercato più importante della Lazio degli ultimi anni. A gennaio la società biancoceleste ha speso circa 17 milioni di euro per un calciatore che oggi non vorrebbe acquistato per il doppio, forse il vero segreto del gruppo di Gennaro Gattuso che viaggia su ritmi assurdi. Una squadra che nelle prime 12 giornate ha conquistato 32 punti, ma ora ha dinanzi a sé quaranta giorni che diranno davvero se i biancocelesti potranno cullare fino alla fine il sogno Scudetto. "Ma noi oggi guardiamo ad altro, otto punti e faremo la prima festa", le parole di Gattuso che dopo la vittoria contro il Lecce ha continuato a puntare il mirino su quei 40 punti visti da sempre come quota salvezza. "Il resto lo vedremo quando mancheranno 8-9 partite al termine del campionato".

Taylor vale già 40-50 milioni

Questo incredibile avvio di stagione della Lazio ha però già prodotto un risultato concreto: a gennaio nessuno chiederà la cessione. Nessuno infatti vuole scendere da una barca che sta salpando verso mari inesplorati, nemmeno quel Taylor che è senza dubbio il giocatore con più mercato ad altissimi livelli tra i giocatori biancocelesti oggi in rosa. Ma quanto vale il calciatore olandese? Ad oggi una quarantina di milioni potrebbero non bastare per assicurarsi il classe 2002, come detto sicuramente non basteranno a gennaio. Il centrocampista 24enne fin qui protagonista con due gol e tre assist ha un valore che si attesta sui 45-50 milioni ed eventualmente diventerà protagonista di trattative solo la prossima estate.

"Assist alla Rui Costa"

Nel frattempo se lo coccola Gattuso, suo allenatore che sabato pomeriggio dopo l'assist col tacco per il secondo gol di Noslin ha scomodato per un paragone uno dei giocatori più forti con cui ha giocato in carriera: "Ho giocato con otto palloni d'oro e spesso mi sono chiesto cosa ci facessi io tra loro. Kenneth vede cose che altri non vedono, il 90% dei calciatori avrebbero tirato col piattone e avrebbero preso il difensore davanti, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Lui l'ha vista prima di me, io quella giocata non l'ho vista e non mi passa per il cervello. Lui vede cose che altri non vedono, forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere".