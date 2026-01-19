Ufficiale
Bari, soluzione interna per il ruolo di ds: promosso Valerio Di Cesare
Dopo l'esonero di Giuseppe Magalini dal ruolo di direttore sportivo, il Bari ha comunicato il nome del suo successore. Nessuna novità ma una promozione interna. Ecco il testo della nota appena diffusa dal club pugliese:
"SSC Bari rende noto che Valerio Di Cesare assumerà l’incarico di Direttore Sportivo del Club. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice DS dalla stagione 2024/2025, l'ex capitano, 235 presenze e 21 reti in biancorosso, guiderà l'area tecnica del Bari".
