Bari-Juve Stabia, i convocati di Vivarini: torna a disposizione Dorval
TUTTO mercato WEB
Il Bari di mister Vivarini si prepara ad ospitare la Juve Stabia in occasione della 20a giornata Serie BKT in programma domani, sabato 17 gennaio a partire dalle ore 19:30, sul terreno del San Nicola. Per la sfida ai campani torna a disposizione Mehdi Dorval dopo gli impegni in Coppa d'Africa. Sono 25 i convocati biancorossi:
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Burgio, Meroni, Kassama, Dickmann, Pucino, Mané, Stabile, Nikolaou, Cistana, Dorval
Centrocampisti: Pagano, Antonucci, Maggiore, Braunoder, Verreth, Colangiuli
Attaccanti: Gytkjær, Bellomo, Moncini, Rao, De Pieri, Cerri
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile