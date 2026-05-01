Bari-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Moncini apre e Maggiore chiude, Verreth e Guiu ingenui

Risultato finale: Bari-Virtus Entella 2-0

BARI

Cerofolini 6 - Mai realmente impegnato. Un paio di di interventi a bloccare la sfera, giocando con le lancette nel finale.

Dickmann 6 - Longo ritrova Dickmann e cambia l'assetto, lui risponde presente in una gara moderata. Dal 74' Manè 6 - Entra e furbescamente fa sanzionare per la seconda volta Guiu.

Odenthal 6 - Costretto alla disputa della battaglia con un cartellino sul gruppone fin dalle battute iniziali, cavandosela.

Mantovani 6 - Il capitano del Bari ha un cliente sempre presente sulle sue tracce, contenendolo o sporcandogli le conclusioni.

Dorval 6 - I terzini dei padroni di casa sono bloccati, dando un'occhiata maggiore alla fase difensiva e facendosi sempre trovare ben posizionati. Dal 87' Maggiore 7 - Supporta l'azione e trova il gol in pieno recupero del raddoppio.

Braunoder 6,5 - Uno dei più attivi fin da subito nonostante i ritmi blandi. Si avventa di testa a rigettare la sfera al centro sui piedi di Moncini, vincente.

Verreth 5 - Si fa tamponare più volte nella prima frazione. Con il vantaggio alle spalle, compie un'ingenuità cadendo nelle provocazioni di Guiu e lasciando i suoi con l'uomo in meno.

Pagano 5,5 - Una partita senza alcun spunto. Fatica a mettersi in mostra in una gara sciapa di emozioni dalla metacampo in su. Dal 74' Esteves 6,5 - Entra nell'azione del due a zero tenendo a debita distanza l'uomo prima di favorire Maggiore.

Piscopo 6 - Uno dei più mobili grazie agli strappi con la palla, uno dei quali fermato sul nascere per mandare le squadre a riposo con un possibile due contro due dinanzi a sè.

Moncini 7 - Gli attaccanti vivono di episodi, è il suo caso. Un primo tempo in piena ombra, essendo per di più il giocatore con meno palloni toccati, poi controlla e gira in porta stappando dal nulla la gara. Dal 62' Cuni 6 - Lavora di fisico, conquistando metri, tempo e falli.

Rao 6,5 - Nella stagione disastrosa del Bari lui è la luce. Inizia con uno spunto sulla fascia, per poi bruciare Parodi più tardi. Dal 62' Nikolau 6 - Contiene le infilate centrali in una gara che avrebbe potuto creare scompigli vista la posta in palio.

Moreno Longo 6,5 - Il suo Bari è più vivo che mai seppur non esprima né un calcio idilliaco né tantomeno dettando il ritmo, sterile. Rimanda l'appuntamento alla C, dimostrando di voler restare aggrappato con le unghie e i denti alla B.

VIRTUS ENTELLA

Del Frate 6 - Nulla può sulla girata di Moncini; del resto è spettatore non pagante in una gara in cui il Bari non si affaccia mai dalle sue parti se non nel finale in cui sporca il tiro di Magggiore, non potendosi ripetere nella ribattuta.

Parodi 6 - Si fa sverniciare soltanto una volta da Rao nonostante la sua pericolosità. Il capitano dell'Entella risponde con l'esperienza. Dal 67' Bariti 6 - Alza il raggio d'azione per fabbisogno del risultato, non trovando frutti.

Tiritiello 6 - Il perno della retroguardia ligure non va mai in difficoltà, anche perchè gli girano alla larga.

I. Marconi 5,5 - Una conclusione sbilenca in cui avrebbe potuto e dovuto fare meglio.

Mezzoni 6 - Il primo tentativo del match lo vede parzialmente protagonista con un traversone insidioso sulla testa di Benedetti. Una bella percussione anche nella ripresa, svegliando Cerofolini. Dal 90' Stabile s.v.

Squizzato 6 - Il gioco stenta a decollare, per cui i palloni dal centro passano poco, ma quei pochi li sa gestire. Dal 79' Karic s.v.

Benedetti 6 - Dopo un avvio tranquillo da parte di entrambe le compagini il tentativo più importante porta la sua firma, con il colpo di testa stampato sul palo. Dal 67' Tirelli 5,5 - Non lascia minimamente il segno.

Franzoni 6 - Nel primo tempo è uno dei meno coinvolti, seppur la punizione insidiosa sulla parte alta della traversa sia la sua.

Di Mario 6 - Lascia andare la gamba nella prima frazione azionando la ripartenza, ma calando adattandosi ai ritmi successivamente. Dal 79' Turicchia s.v.

Guiu 5 - Alimenta Verreth che cade nella trappola. La ruota gira e l'entrata in ritardo su Manè gli costa il secondo giallo a un quarto d'ora dalla fine.

Cuppone 6 - Ci prova da qualsiasi posizione, contando addirittura più conclusione effettuate nel primo tempo (quattro) rispetto ai passaggi (tre). L'ultimo a provarci nella ripresa con il sussulto più accattivante nelle file ligure.

Andrea Chiappella 5,5 - Continua il periodo di difficoltà lontano da casa nonostante l'avversario di turno non se la stia passando affatto bene. Rianima il Bari che, stando alla classifica, potrà condannare nuovamente l'Entella ai playout lontano dal Comunale di Chiavari.