Verona, Baroni: "Mancato solo il gol. Prova da squadra vera"

Ecco le dichiarazioni di mister Marco Baroni dopo il pareggio tra Mantova e Hellas Verona ai microfoni ufficiali del club: "La squadra ha fatto molto bene, abbiamo fatto una prova da squadra vera. Ha trovato solidità fisica e mentale, contro una squadra che è abituata a fare una squadra che solitamente fa una gara aggressiva. Abbiamo creato 3-4 presupposti per segnare, è mancato solo il gol. Questo per me è un passo in avanti importante e sono soddisfatto, devo fare i complimenti ai ragazzi.

Queste due settimane vedranno andar via e giocatori come Mosquera rientrerà il giorno prima della partita e non credo saranno disponibili per la gara di venerdì 20 novembre. Ripartiamo con dei test di squadra, stacchiamo due giorni poi lavoriamo per altri quattro giorni. Successivamente staccheremo ancora due giorni prima di lavorare per il match di venerdì".