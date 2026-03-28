Oltre ogni ragionevole dubbio: questo Berardi avrebbe fatto comodo a Gattuso

Cos'hanno in comune Manuel Locatelli, Davide Frattesi, Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca? Tutti sono stati lanciati nel grande calcio dal Sassuolo e ora fanno parte dell'elenco dei convocati della Nazionale di Rino Gattuso che cerca il pass per quel Mondiale che manca dal 2014. Tutti e cinque hanno vissuto stagioni fondamentali in neroverde per la loro crescita e hanno proseguito poi la loro avventura in grandi club. Cinque ex in azzurro non sono un caso, ma il frutto del lavoro del club. Tuttavia, nella lista di Gattuso manca un nome che per molti avrebbe meritato la convocazione: Domenico Berardi.

Berardi uomo-assist

Mentre l'Italia si interroga se il 3-5-2 sia il modulo giusto per questa Italia, se il gioco azzurro sia o no obsoleto con lo svuotamento del centrocampo e una squadra lunga, se sia giusto puntare su questo o su quello, una menzione d'onore la meriterebbe anche Domenico Berardi. Menzionato dal New York Times come uno dei giocatori più sottovalutati al mondo, fresco di assist contro la Juve e di una gara a tutta fascia spesa (anche) a rincorrere Yildiz, nessuno dal 2013/14, anno di esordio in A, ha messo a referto più assist: 82 passaggi vincenti, un numero che lo pone davanti a nomi ben più blasonati e con carriere più lunghe in top club. Ancora più impressionante il primato nelle gare in trasferta: 46 assist lontano dal Mapei Stadium.

Rino mitt a Berardi

Un altro assist lanciato anche a Rino Gattuso che non ha però ricevuto. Il capitano del Sassuolo infatti, nonostante una stagione ancora una volta di alto livello (7 gol e 6 assist finora), non è stato convocato. Una scelta tecnica che ha suscitato discussioni, soprattutto considerando la continuità e la qualità espressa dal 32enne calabrese anche in partite difficili come quella di Torino contro la Juventus. Gattuso ha motivato le sue scelte puntando su equilibri tattici e sulla volontà di creare un gruppo solido, preferendo altri calciatori alla classe di Mimmo. Ma, anche per creare un'alternativa, questo Berardi nella lista dei 26 non sarebbe stato di troppo...