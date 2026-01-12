Juventus, Thuram: "Giochiamo ogni partita per vincere. Vedremo dove saremo a fine stagione"

Dopo la vittoria per 5-0 contro la Cremonese, Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della prestazione dei bianconeri: "Come ho detto anche la settimana scorsa, giochiamo ogni partita per vincere e proviamo a stare meglio giorno dopo giorno, poi vedremo alla fine della stagione dove saremo".

Gennaio è un mese decisivo per voi?

"Sì, sicuramente, è un mese molto importante, abbiamo tante partite, pure in Champions. Quella contro il Benfica sarà fondamentale".