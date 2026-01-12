McKennie: "Importante vincere, le altre si erano fermate. Ruolo? Sono sempre disponibile"

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 5-0 contro la Cremonese, gara in cui ha realizzato un gol e provocato un autogol: "Questa partita era troppo importante per noi, prendere i 3 punti... Le altre squadre davanti a noi non hanno vinto e quindi questa è ancora di più una bella vittoria. È sempre bello per noi e per i tifosi".

Ha cambiato tanti ruoli, per lei è normale?

"Sì, sono sempre disponibile per la squadra. L'importante per me non è fare gol, ma vincere, poi è chiaro che è sempre bello quando puoi aiutare segnando".