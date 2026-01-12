McKennie: "Importante vincere, le altre si erano fermate. Ruolo? Sono sempre disponibile"
TUTTO mercato WEB
Weston McKennie, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 5-0 contro la Cremonese, gara in cui ha realizzato un gol e provocato un autogol: "Questa partita era troppo importante per noi, prendere i 3 punti... Le altre squadre davanti a noi non hanno vinto e quindi questa è ancora di più una bella vittoria. È sempre bello per noi e per i tifosi".
Ha cambiato tanti ruoli, per lei è normale?
"Sì, sono sempre disponibile per la squadra. L'importante per me non è fare gol, ma vincere, poi è chiaro che è sempre bello quando puoi aiutare segnando".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile