Calhanoglu: "Abbiamo perso col Milan, lo sappiamo, ma quello che conta è la reazione"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha analizzato a Sky Sport la vittoria di questa sera contro il Como per 2-0. Di seguito le parole del turco: "I numeri per noi non sono importanti, sappiamo che il Como è un avversario fastidioso e una squadra forte, ma noi abbiamo dato continuità alla vittoria di Rotterdam. La strada è quella giusta, avanti così".

Calhanoglu torna sul ko nel derby col Milan

Calhanoglu ha poi proseguito così sulla reazione delle Beneamata post sconfitta nel derby col Milan: "Sappiamo cosa dobbiamo fare, restare uniti e non mollare mai. Abbiamo perso col Milan, lo sappiamo, ma quello che conta è la reazione della squadra".