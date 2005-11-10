Ascoli, Tomei: "Contento della personalità dei ragazzi, abbiamo dominato la partita"

"È un pareggio che ci può stare". Il tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, commenta così lo 0-0 maturato allo stadio 'Città di Arezzo'. "Era la terza partita in pochi giorni ed è stata complicata per tutti — prosegue l'allenatore bianconero —. Sono contento della prova e della personalità dei ragazzi, che hanno fatto la loro gara . Abbiamo dominato sin dall'inizio, ma non era semplice entrare in area perché si difendevano bene in blocco basso. In queste situazioni devi trovare la giocata giusta, ma sono soddisfatto, andiamo avanti nella nostra crescita".

Ancora sul possesso palla prevalentemente infruttuoso dell'Ascoli: "Era difficile entrare. Sugli esterni raddoppiavano sempre e andavano a cinque; conosciamo questa partita, bisognava stare attenti anche alle transizioni, ma siamo stati molto bravi in questo. Nel secondo tempo siamo stati un po' più puliti e abbiamo alzato il ritmo della partita con i cambi, che ci hanno aiutato. La stanchezza si è sentita, ma dovevamo considerare delle rotazioni e inserire qualcuno che aveva bisogno di minutaggio. I ragazzi hanno dimostrato anche oggi che vogliono e cercano la vittoria attraverso il gioco. Per me questa è la cosa più importante".

Sull'infortunio di Damiani: "Ha avuto un affaticamento all'adduttore, penso non sia niente di grave, ma abbiamo cercato di tutelarlo perché non era il caso di rischiarlo ed è stata l'occasione di vedere all'opera Matteo Ricci". Poi, sulla scelta di Gattoni da terzino: "Era una nostra strategia per costruire a tre e tirare fuori una loro mezzala per far male in quello spazio. Loro si schiacciavano molto ed era difficile trovare spazi tra le linee. Anche in transizione in fase di non possesso, Federico ci dava più solidità ed era una scelta tattica precisa". Infine, su Chakir: "Ha fatto la sua partita e poteva fare anche gol. In questo gruppo tutti si devono sentire dentro e per noi sono una risorsa. Abbiamo tre punte tutte forti e possiamo pensare di regalare delle chance a tutti visti gli impegni ravvicinati".