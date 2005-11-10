Empoli, Andreoletti: "Sul piano dei risultati siamo indifendibili. Vedo margini di crescita"

Secondo pareggio della gestione di Matteo Andreoletti per l'Empoli fermato per 2-2 dalla Juve Stabia nello scontro diretto salvezza giocato questo pomeriggio al "Castellani". Il tecnico è intervenuto nella mix-zone dello stadio interpellato da Pianetaempoli.it per fornire la sua disamina sul confronto:

La squadra ha fatto vedere cose interessanti alternate da alcuni errori ma oggi doveva vincere. Bella reazione dopo lo svantaggio ma poi si è spenta. Che sentimento hai dopo questa partita

"Non possiamo essere soddisfatti di noi stessi, devo fare valutazioni da ampio raggio. La prestazione è confortante, andando sotto ancora con un episodio. Ci siamo trovati sotto di una rete contro una buona squadra, il timore era di sbracare. Abbiamo reagito giocando anche in maniera qualitativa. Nella ripresa la partita sembrava essere in controllo, poi è arrivato l'eurogol dei nostri avversari".

Ha parlato di rabbia alla vigilia, certo non può bastare ma oggi si è vista maggiore fiducia e convinzione

"Sono orgoglioso di questi ragazzi, il pubblico e l'ambiente meritavano un risultato diverso. La squadra ha dato l'anima, abbiamo finito con una squadra molto giovane. Siamo in un momento dove veniamo penalizzati ad ogni azione, con questo spirito può arrivare la scintilla per stravolgere la nostra stagione".

L'aspetto positivo sono le prestazione dei più giovani come Bembnista ed Indragoli partiti dall'inizio, Egan è partito molto bene. Questi sono dati interessanti, siamo una rosa corta ma ci sono risorse

"Queste prestazioni mi hanno sorpreso anche me, dobbiamo avere le antenne dritte perchè nelle prime partite stai a tremila. Sono giocatori dai quali ci aspettiamo tanto, se a questo aggiungiamo la prestazione di cuore di alcuni elementi di esperienza può arrivare quella scintilla di cui parlavo prima".

Sui due gol presi cosa si poteva fare meglio?

"Stiamo soffrendo situazioni in cui la palla rimane li. Ci siamo lavorando cercando di curare tutti i particolari ma oggi non basta ma il mio obbligo è vedere il bicchiere mezzo pieno".

Ti aspettavi di fare due punti in cinque partite al tuo arrivo?

"Se ci soffermiamo ai risultati viene da uscire dal campo guardando la terra. Sarebbe un'errore limitarsi a questo dobbiamo guardare ai margini di miglioramento. Sul piano dei risultati siamo indifendibili ma il mio lavoro impone altre valutazioni".