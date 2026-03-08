Catanzaro, Aquilani: "La squadra è matura. Pittarello? Mi prendo un bel merito"

Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, come riportato da TuttoCalcioCalabria ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo odierno dei giallorossi in rimonta contro l'Empoli: "Questa squadra merita i complimenti, abbiamo preso un gol dopo trenta secondi per un'ingenuità. Non è stata una squadra senza anime e idee, anzi ma con un ritmo non adeguato. Ho visto troppi controlli all'indietro, troppi passaggio all'indietro ma abbiamo calciato sette o otto volte in porta nel primo tempo. Per due episodi abbiamo preso gol, questi due gol potevano ammazzare chiunque. Alla fine del primo tempo ho chiesto di alzare ritmo ed energia, ma soprattutto di testa. Il risultato era brutto, poi sono partite che si riaprono poi noi abbiamo qualità e basta poco. La squadra è stata matura, abbiamo fatto una partita nei novanta minuti molto buona".

"Noi abbiamo diciotto punti in più dell'Empoli, vuol dire che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Si può alzare il ritmo, si può avere qualcosina in più per non sporcarla".

Poi sulla prova di Pittarello: "Mi prendo un bel merito, su Pittarello non so in quanti ci hanno creduto e sostenuto. In questo ragazzo e continuo a vedere dei grandi margini di miglioramento. Che è molto bravo me ne sono accorto l'8 luglio, deve percepire questa voglia di imporsi ancora di più".