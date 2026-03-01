Milan su Andre, l'allenatore del Corinthians: "Se lo vendi con 3 giorni per sostituirlo..."

L'allenatore del Corinthians, Dorival Junior, dopo la sfida contro il Novorizontino ha parlato della possibile partenza di André, seguito dal Milan. Le sue parole fanno eco a quelle del direttore sportivo, che ha confermato la presenza di un'offerta importante da parte dei rossoneri.

"Dobbiamo definire noi stessi come squadra, cosa vogliamo. La mia opinione è stata data al presidente" - le sue parole riprese da MilanNews - ", lui la sa già. Sono venuto per mettere insieme una squadra con la possibilità di vincere, non la voglio ricostruire continuamente. Abbiamo perso Martínez, altri giocatori se ne sono andati all'inizio dell'anno. Non stiamo ingaggiando nuovi giocatori, stiamo sostituendo quelli che c'erano. Mentre i nostri avversari rafforzano le loro squadre, noi sostituiamo quelli che vanno via. Il valore di André? Un giocatore di questo livello, con solo 8 o 9 partite giocate con la maglia del Corinthians, ha questo valore... è perché vale molto di più sul mercato".

Poi ha aggiunto: "Per quanto mi riguarda, nessuno se ne dovrebbe andare. Non abbiamo una squadra completa. Stiamo ancora cercando la giusta combinazione. La Copa do Brasil è finita. Quest'anno abbiamo bisogno di una squadra più forte, non possiamo affrontare le stesse difficoltà che abbiamo incontrato nel Brasileirão. Abbiamo tre giocatori infortunati, abbiamo bisogno di molte più opzioni per poter essere ritenuti competitivi. O ci confermiamo o cadiamo nel dimenticatoio. Sono venuto perché mi era stata promessa una certa situazione e sto lavorando per realizzarla. Ma non possiamo continuare a mettere insieme una squadra ogni volta.

Se vendi André, con tre giorni per ingaggiare qualcun altro, chi prendi? O pensi che troveremo un altro André nel settore giovanile? Non abbiamo quel tipo di giocatore. Non è sempre così. Quando lo abbiamo lanciato, tutti hanno visto la sua qualità. Deve rimanere per maturare, per dare al Corinthians un ritorno tecnico. E poi, sì, anche economico. Deve maturare per non andare in Europa e poi tornare. Il Corinthians dovrebbe vendere quando vuole vendere".