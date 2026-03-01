Torino, D'Aversa: "I giocatori si sentono responsabili della situazione, ecco cosa ho chiesto"

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita contro la Lazio in casa: "Arrivo con grande entusiasmo. Normale sia una situazione di difficoltà, altrimenti non ci sarebbe stato il cambio di allenatore. I ragazzi si sentono responsabili, il morale è fondamentale da analizzare. Meglio ragionare su principi semplici in questo momento".

Squadra che ha preso 47 gol. Che cosa vuole vedere dalla difesa?

"Bisogna ragionare per tutta la squadra, non solo per reparto. Sicuramente è un aspetto mentale. Bisogna lavorare sulla testa, hanno dimostrato per 9 partite di non subire gol. Continuiamo ad essere determinati".

Oggi Simeone e Zapata dal primo minuto insieme. Con Vlasic a centrocampo...

"Ho chiesto coraggio ai miei ragazzi. In rosa ho 5 attaccanti, oggi si parte con due forti. Vlasic è un centrocampista offensivo, dipende dalla loro interpretazione e dovranno dimostrarmi di saper coesistere".