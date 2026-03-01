Pescara, riecco Insigne. Prima da titolare e primo gol che vale l'1-1 contro il Palermo
Torna al gol alla prima da titolare con la maglia del Pescara Lorenzo Insigne. L'ex attaccante del Napoli ha realizzato la rete del pareggio nella sfida dell'Adriatico che il Delfino sta pareggiando 1-1 contro il Palermo, rispondendo al 55' al vantaggio di Pohjanpalo.
