Juve, a minuti l'annuncio del rinnovo di Yildiz. Spoiler social con la storica panchina di Corso Re Umberto

La Juventus è pronta ad annunciare ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz. Il comunicato stampa che sancirà il prolungamento del contratto è atteso a minuti, a partire dalle 16 quando Luciano Spalletti sarà protagonista in conferenza stampa.

Nel frattempo, via social, è lo stesso club bianconero a fornire uno spoiler: l’immagine di una panchina al centro dello Stadium. Non una qualsiasi: il riferimento è alla panchina di Corso Re Umberto, a Torino, dove si narra che i ragazzi del Liceo D’Azeglio fondarono il club bianconero.

Ma è su quella panchina che si sedettero, in occasione dell’inaugurazione dell’impianto, Alessandro Del Piero e Giampiero Boniperti si sedettero. Idealmente, è pronto a fare lo stesso l’attuale numero 10 della Juve, Kenan Yildiz.