Cesena-Bari, i convocati di Longo: ci sono Dickmann e Moncini, out Antonucci e Maggiore
Il Bari di mister Longo si prepara a far visita al Cesena in occasione della 22a giornata Serie BKT in programma domani, sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del 'Orogel Stadium - Dino Manuzzi'. Per la sfida ai romagnoli regolarmente convocati Lorenzo Dickmann e Gabriele Moncini; out Antonucci e Maggiore non al meglio. Sono 23 i convocati biancorossi:
Portieri:
Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori:
Burgio, Meroni, Kassama, Dickmann, Pucino, Manè, Stabile, Nikolaou, Cistana, Dorval
Centrocampisti:
Pagano, Braunoder, Verreth, Colangiuli
Attaccanti:
Gytkjaer, Bellomo, Moncini, Rao, De Pieri, Cerri
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
