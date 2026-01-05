TMW Radio Di Gennaro: "Dubbi sul fallo su Svilar. Juve favorita per il quarto posto"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensa del caso Svilar in Atalanta-Roma?

"Sono un po' dubbioso, non calcola bene l'uscita ma un contatto forse c'è stato. Io avrei fischiato il fallo, qualcosina c'è".

Cosa aggiunge?

"Si fischia tutto poi. I contrasti non esistono più. Lo si vede anche nei tornei di ragazzi. E' una consuetudine ormai. Non si può vedere. E sono d'accordo con Capello di mettere un ex calciatore al VAR".

Juve, Roma e Como: chi sta meglio nella corsa Champions?

"Le prime tre sono di livello superiore, la Juve ha pareggiato con il Lecce quando doveva stravincere, il Como lo vedo bene perché gioca spensierato, gioca molto bene. La Roma non ha attaccanti, Gasp sta facendo un miracolo e lo sapeva bene dall'inizio. Se la giocano per il quarto posto queste, ma vedo la Juve un poco più avanti. Anche la Juve non ha veri attaccanti".

Avrebbe dato il pallone a David per il rigore?

"Chi è il rigorista? Per me è un errore grave. Il rigorista deve tirare il rigore, punto".