Tonali centrocampista goleador: nessun azzurro nel suo ruolo ha segnato di più dal 2024
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Sandro Tonali ci ha preso gusto. Come riporta il profilo X di Opta Paolo, dal suo primo gol con la Nazionale italiana (il 14 novembre 2024 contro il Belgio), l'ex Milan è il centrocampista che ha segnato più reti con gli azzurri: ben quattro.
Tonali, già autore dell'1-0 con un gran tiro da fuori, ha appena confezionato anche l'assist per il 2-0 di Kean in Italia-Irlanda del Nord.
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Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
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