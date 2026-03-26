Tonali centrocampista goleador: nessun azzurro nel suo ruolo ha segnato di più dal 2024

Sandro Tonali ci ha preso gusto. Come riporta il profilo X di Opta Paolo, dal suo primo gol con la Nazionale italiana (il 14 novembre 2024 contro il Belgio), l'ex Milan è il centrocampista che ha segnato più reti con gli azzurri: ben quattro.

Tonali, già autore dell'1-0 con un gran tiro da fuori, ha appena confezionato anche l'assist per il 2-0 di Kean in Italia-Irlanda del Nord.