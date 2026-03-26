Raddoppio Italia, Kean ci fa mettere la freccia: 2-0 azzurro sull'Irlanda del Nord
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L'Italia mette la freccia, 2-0 all'Irlanda del Nord con Moise Kean che potrebbe davvero aver chiuso la questione del primo atto del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali. Raddoppio azzurro con il centravanti della Fiorentina che è stato abile a liberarsi al tiro in area di rigore su lancio di Tonali. Esplode l'esultanza della panchina di Gattuso e della New Balance Arena.
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Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
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