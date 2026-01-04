Cesena, idea Partipilo per l’attacco: primi contatti con il Bari
Il ritorno a Bari doveva essere la stagione della rinascita, ma per Anthony Partipilo si è trasformato in una profonda delusione. L’esterno offensivo è finito nel gruppo dei calciatori destinati a lasciare il club biancorosso nel corso del mercato di gennaio e ora potrebbe ripartire dalla Romagna.
Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, il Cesena ha avviato una trattativa per portare il fantasista in bianconero. L’operazione nasce soprattutto dalla forte stima dell’allenatore Michele Mignani, che vede in Partipilo un profilo ideale per ampliare le soluzioni offensive a disposizione.
In caso di fumata bianca, Partipilo diventerebbe una valida alternativa alla coppia titolare Shpendi-Blesa, offrendo esperienza, qualità e imprevedibilità in un reparto che ha bisogno di nuove soluzioni per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.