Da Esposito e Brunori fino a Begic: i numeri del mercato della Sampdoria

Il mercato della Sampdoria è partito a razzo con gli arrivi già ufficializzati del centrocampista Salvatore Esposito e dell’attaccante Matteo Brunori, con anche l’esterno offensivo Tjas Begic e il centrale difensivo Gerasimos Mitoglou ormai solo da annunciare.

Il Secolo XIX in edicola fa i conti del mercato del club blucerchiato che ha investito, da qui al 2030 – data di scadenza del contratto – circa nove milioni di euro per il più grande dei fratelli Esposito fra cartellino e stipendi. Una cifra che potrebbe superare i 10 milioni in caso di conquista della promozione nei prossimi quattro anni. Per Brunori invece, che è arrivato in prestito gratuito, potrebbero essere versati nelle casse del Palermo circa 80 mila euro fra bonus salvezza e partecipazione ad almeno il 70% delle partite, più cinquemila euro per ogni gol segnato fino a un massimo di dieci. A questo si aggiungono: 500 mila euro netti di stipendi e un bonus salvezza di 100 mila oltre a 50 mila euro di commissione.

Per Begic invece sono 50 mila gli euro versati per il prestito oneroso a cui si potrebbero aggiungere 1,2 milioni di euro del diritto d’opzione con il Parma che avrà il 20% della futura rivendita se questa supererà la cifra investita dal club ligure. Per il giocatore pronto un contratto fino al 2030 da 150 mila euro a stagione. Infine il centrale greco che, se supererà le visite, firmerà un semestrale da 180 mila euro netti.