Spezia, Valhovic verso il Mantova. Al suo posto potrebbe arrivare Skjellerup

Oltre a quel Pedro Mendes per il quale è stato raggiunto l’accordo con il Modena e si attende il via libera del giocatore, che piace anche al Bari, lo Spezia starebbe pensando anche a un altro attaccante soprattutto nell’eventualità che Vanja Vlahovic, poco convincente in questa prima metà dell’anno, dovesse far ritorno all’Atalanta con la chiusura anticipata del prestito per poi essere girato al Mantova dove ritroverebbe quel Francesco Modesto che l’aveva lanciato nell’Under 23 degli orobici lo scorso anno.

Secondo quanto riferito dal Secolo XIX il club ligure avrebbe messo nel mirino Laurs Skjellerup, oggetto del mistero in casa Sassuolo dove in questa stagione non è ancora sceso in campo. Il centravanti danese era arrivato a gennaio dello scorso anno dal Goteborg, dove aveva segnato 4 gol in 21 presenze, scendendo in campo appena in cinque occasioni a causa di uno stiramento alla coscia che lo tenne fuori per diversi mesi. Il club emiliano, visto anche l’investimento importante – 5 milioni di euro –, vorrebbe infatti mandare l’attaccante classe 2002 a giocare con maggiore continuità e lo Spezia potrebbe essere la soluzione giovane.

Con gli emiliani inoltre il club continua a parlare di un altro giocatore come Cas Odenthal per rinforzare la difesa anche se nelle ultime ore c’è stato un rallentamento con il ds Melissano che avrebbe virato su Marco Ruggero della Juve Stabia.