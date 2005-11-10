Sampdoria, migliorano le condizioni di Lorenzo Insigne: oggi si è allenato parzialmente in gruppo
Niccolò Righi
La pausa per gli impegni delle Nazionali arriva in un momento particolarmente favorevole per la Sampdoria. Le due vittorie consecutive hanno permesso ai blucerchiati di allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica, restituendo fiducia all'ambiente e dando nuovo slancio alla squadra. Adesso Luca D'Angelo può sfruttare i giorni senza impegni ufficiali per recuperare gli elementi attualmente indisponibili.
Insigne vede il rientro
Prosegue il percorso di recupero di Lorenzo Insigne, che sembra aver ormai superato la lesione muscolare accusata nelle scorse settimane. Anche nella giornata odierna, come raccolto da SampNews24, l'attaccante ha svolto una parte della seduta insieme al resto del gruppo. Un passo avanti importante, che conferma i progressi registrati negli ultimi giorni. Lo staff blucerchiato continuerà a monitorare le sue condizioni, con l'obiettivo di accompagnarlo gradualmente verso il ritorno alla piena disponibilità.
Migliorano anche le condizioni di Mezzotero
Indicazioni positive anche per Lorenzo Mezzotero. Il giovane attaccante sta smaltendo l'ematoma al collo del piede provocato da un pestone e il gonfiore risulta in fase di riassorbimento. Dopo aver svolto lavoro in palestra nella sessione mattutina, nel pomeriggio è tornato a calcare il terreno di gioco. Un ulteriore segnale di miglioramento per D'Angelo, che spera di poter recuperare progressivamente altri elementi della rosa durante questa pausa.