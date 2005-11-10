Palermo, Inzaghi sorride: Strefezza parzialmente in gruppo, può tornare contro il Catanzaro

La sosta per gli impegni delle Nazionali offre al Palermo l'occasione per recuperare energie e, soprattutto, qualche elemento attualmente ai box. In casa rosanero arrivano indicazioni incoraggianti dal centro sportivo di Torretta, dove lo staff di Filippo Inzaghi sta seguendo da vicino l'evoluzione delle condizioni degli infortunati. L'obiettivo è sfruttare queste settimane per recuperare alcune pedine importanti in vista della ripresa del campionato, con la trasferta contro il Catanzaro già nel mirino.

Strefezza torna parzialmente in gruppo: obiettivo Catanzaro

La notizia più positiva riguarda Gabriel Strefezza. Come riportato dal Giornale di Sicilia, nell'ultima seduta mattutina l'esterno offensivo brasiliano ha ripreso a lavorare, almeno parzialmente, insieme ai compagni. Un primo passo significativo verso il recupero, anche se il percorso procederà senza accelerazioni eccessive. Lo staff medico valuterà quotidianamente le risposte del giocatore, con l'intenzione di evitare ricadute. La speranza è che possa tornare a disposizione di Inzaghi per il prossimo impegno contro il Catanzaro, una sfida nella quale il suo contributo potrebbe rivelarsi prezioso.

Palumbo e Barba, serve ancora pazienza

Tempi differenti, invece, per gli altri infortunati. Palumbo prosegue il proprio programma di lavoro differenziato e, almeno per il momento, non sono previste variazioni significative nella tabella di recupero. Saranno necessari ulteriori progressi prima di ipotizzare il ritorno in gruppo. Più lunga appare la strada per Barba: il difensore deve completare ancora diverse tappe del percorso riabilitativo prima di poter riprendere gradualmente gli allenamenti con i compagni.