Ferrante: "Torino, bravo Abate. La squadra sta acquisendo la sua mentalità"

L'ex attaccante Marco Ferrante ha parlato a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Ed è partito dal Torino di Abate, che sfiderà il Como: "Credo che sulla carta sia impari, perchè il Como è molto quadrato e quando vuole farti male, ti fa male. Il Torino però ha dimostrato una compattezza invidiabile. Sta acquisendo sempre di più la mentalità e la filosofia di gioco del tecnico, che al primo step in Serie A sta facendo cose egregie. Mi colpisce la sua consapevolezza che si è assunto una cosa più grossa di lui ma ha pagato lo scotto iniziale e ora sta uscendo fuori. All'inizio non aveva neanche il supporto della gente, ma con i risultati e la consapevolezza che giochi bene, sta riavvicinando la gente allo stadio, che rimane contro la proprietà. Ha le idee Abate, ma è in una piazza importante e il pubblico è esigente. Una piazza dove o ti odiano o ti amano, difficilmente ti aspettano. Devi avere consapevolezza nei tuoi mezzi e farli valere velocemente".

Come vede il Como?

"Scelte mirate di giocatori, anche sconosciuti sulla carta ma Fabregas ci sta insegnando calcio e mercato, perchè lavora con tranquillità. E' il manager del Como. La classifica rispecchia il valore e la mentalità della società".

Inter, Thuram è tornato trascinatore:

"Io parto dall'allenatore. Tanti invidiano Chivu per vedere chi gioca lì davanti. ha tante opzioni, tutte diverse. Non è semplice lasciare qualcuno fuori. Chivu in base all'avversario deve mettere i due attaccanti che vede meglio, anche come caratteristiche. Come puoi lasciare fuori Lautaro, Thuram, Pio Esposito? Ma anche Bonny alla fine. Per me gli altri possono anche girare, ma uno come Thuram dovrebbe sempre giocare. E' un giocatore completo".