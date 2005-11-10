Fiorentina, un altro 2010 in prima squadra? Contro l'Atalanta può essere convocato Beldenti

Dopo Federico Croci, che ha fatto il suo debutto in Coppa Italia contro il Benevento, la Fiorentina è pronta a convocare un altro 2010. Secondo quanto infatti riportato da FirenzeViola.it, per far fronte all'emergenza in difesa, visti gli infortuni di Pongracic e Ranieri, contro l'Atalanta Paolo Vanoli potrebbe chiamare il giocatore della Primavera Dennis Beldenti.

Chi è Dennis Beldenti

Classe 2001, Beldenti è cresciuto nelle giovanili del Brescia dove vi ha militato fino ad arrivare in prima squadra. La scorsa stagione, infatti, il difensore ha bruciato le tappe fino a diventare uno dei punti fermi della Primavera e a strappare anche le prime convocazioni con la prima squadra. Una crescita che in estate ha spinto la Fiorentina a sborsare 1 milione di euro per portarlo in viola.

Aggregato alla Primavera di Aurelio Andreazzoli, Dennis Beldenti finora ha disputato quattro presenze nelle nove gare disputate in stagione dalla Fiorentina. A Firenze ha ritrovato anche il fratello Samuel, centrocampista classe 2008 (andato peraltro in gol sabato nella vittoria per 4-2 ottenuta sul Milan). Ora per Dennis potrebbe arrivare la chiamata tra i grandi, dopo i recenti allenamenti in prima squadra. La decisione spetterà a Vanoli, ma Beldenti è tra le soluzioni per completare il reparto contro i nerazzurri.