Venezia, che fine ha fatto Toni Fernandez? Nicola: "Potenziale importante, lavoro da fare"

Che fine ha fatto Toni Fernandez? In estate il Venezia si è assicurato il giovane classe 2008 direttamente dal Barcellona, che su di lui ha mantenuto il diritto alla recompra per le prossime tre estati. Con Stroppa il centrocampista aveva iniziato a ritagliarsi subito spazio, ma dalla sfida con l'Atalanta e dal cambio di guida tecnica è rimasto a guardare i compagni, dalla panchina.

Nella conferenza stampa di oggi il tecnico arancioneroverde, Davide Nicola, ha spiegato il perché delle prime due esclusioni e quando potrà essere rilanciato in campo (qui tutte le dichiarazioni di Nicola in conferenza).

Toni Fernandez non si è ancora visto con lei: che idea si è fatto di lui? E può tornare utile nel breve periodo?

"Chiederlo a me diventa forse un pochino anticipato, nel senso che neanche io ho visto certi giocatori all'opera e non vedo l'ora di vederli. Torno indietro a quel discorso che facevo sulla possibilità di inserire giocatori diversi. Ci tengo a precisare una cosa: ci sono giovani che hanno potenzialità importanti. Su alcuni di essi bisogna fare un lavoro a 360 gradi, dedicandogli del tempo. Strutturarli in un percorso di crescita adeguato. Mettere un giocatore è facile. Mettere un giocatore che può non essere ancora pronto per le nostre dinamiche significa anche screditarlo, abbassarne la considerazione e il valore. Per lui, come per altri, spero di avere modo e tempo di mostrarveli quando ci sono le condizioni per farlo".